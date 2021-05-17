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Черги збільшуються: на кордоні з Польщею – понад 400 автомобілів

Юлія Осим

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Станом на ранок, 17 травня, у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні зупинилися більше 400 автомобілів. Від учора черги збільшилися. Про це іфнормує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби, передає Львівський портал.

Так, станом на 6:00 ранку транспортні засоби застрягли на усіх пунктах пропуску на Львівщині. Найбільше автівок у пункті пропуску «Краковець» – 200. Трохи менше у «Шегинях» – 110 автомобілів. У «Грушеві» затор із 70 авто, ще 50 у «Рава-Руській».

У пункті пропуску «Ягодин» черги не зафіксовано.

Ще у трьох пунктах пропуску «Смільниця», «Угринів» та «Угринів» без черг. Ці пункти наразі тимчасово закриті з польської сторони.

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Зазначимо, що черги у Краковці та Шегинях прикордонники фіксують ще з 18:00 год суботи, 15 травня.

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