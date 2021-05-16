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На кордоні з Польщею утворилися черги. Ситуація на пунктах пропуску

Наталя Дуляба

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У неділю, 16 травня, зі самого ранку на кордоні з Польщею утворилися черги. Найбільші тягучки – перед пунктами пропуску у Шегинях та Краковці. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі Західного регіону.

О 06:00 год. ранку на кордоні з Польщею вже утворилися тягучки з автомобілів. Найбільші затори – у пунктах пропуску «Шегині» (130 автівок) та «Краковець» (140 автівок). Також 40 машин стоять у черзі до пункту пропуску «Грушів».

Станом на 12:00 год. ситуація на кордоні суттєво не покращилась. У Шегинях стоять 160 автівок, у Краковці – 140, у Грушеві – 50. У Раві-Руській та Ягодині черг й надалі немає.

Водночас користувачі у соцмережах пишуть про великі черги у Грушеві. Станом на 11:00 год. на виїзд до Польщі утворилась велика тягучка з машин. Також повідомляють про чергу й на пішому переході у Шегинях.

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Грушів
Грушів
Шегині

Зазначимо, що черги у Краковці та Шегинях прикордонники фіксують ще з 18:00 год. суботи, 15 травня.

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Фото: Facebook Aleksander Kryshtal, Roman Psiuk

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