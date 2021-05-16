У Львові стартує обробка парків від кліщів. Графік

Вже з понеділка, 17 травня, парки Львова починають обробляти від кліщів. Через це львів’ян просять утриматись від прогулянок, а також не вигулювати собак. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.
Зі 17 по 21 травня у Львові збираються обробити від кліщів понад два десятки парків та скверів. Для цього комунальні служби використовуватимуть спеціальний засіб «Ципертрин», який розпилять на території загальною площею 131 550 м кв.
Відтак львів’ян закликають не ходити в парки і не вигулювати там навіть собак протягом 72 годин із моменту обробки.
Графік проведення акарицидних обробок парків, лісопарків та зелених зон Львова
17 травня:
- «Кортумова гора»;
- «700 річчя Львова»;
- «Замарстинівський»;
- імені Івана Франка;
- «Під Голоском».
18 травня:
- імені Папи Римського Івана-Павла ІІ;
- «Високий замок»;
- «Снопківський»;
- «Залізна Вода»;
- «Архангела Михаїла на вул. Стрийській».
19 травня:
- зелена зона «Майорівка»;
- «Погулянка»;
- «Личаківський» (в тому числі Пагорб Слави).
20 травня:
- «Піскові озера»;
- «Горіховий Гай»;
- «Скнилівський»;
- «Левандівський»;
- «Боднарівка».
21 травня:
- імені І. Виговського;
- «Левандівське озеро»;
- «Білогорща»;
- «На вул. Роксоляни»;
- «Кольонія».
Детальніше про те, як вберегтися від укусів кліщів, читайте за цим посиланням.
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Наталя Дуляба