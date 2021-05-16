У Львові стартує обробка парків від кліщів. Графік

Вже з понеділка, 17 травня, парки Львова починають обробляти від кліщів. Через це львів’ян просять утриматись від прогулянок, а також не вигулювати собак. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Зі 17 по 21 травня у Львові збираються обробити від кліщів понад два десятки парків та скверів. Для цього комунальні служби використовуватимуть спеціальний засіб «Ципертрин», який розпилять на території загальною площею 131 550 м кв.

Відтак львів’ян закликають не ходити в парки і не вигулювати там навіть собак протягом 72 годин із моменту обробки.

Графік проведення акарицидних обробок парків, лісопарків та зелених зон Львова

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17 травня:

«Кортумова гора»;

«700 річчя Львова»;

«Замарстинівський»;

імені Івана Франка;

«Під Голоском».

18 травня:

імені Папи Римського Івана-Павла ІІ;

«Високий замок»;

«Снопківський»;

«Залізна Вода»;

«Архангела Михаїла на вул. Стрийській».

19 травня:

зелена зона «Майорівка»;

«Погулянка»;

«Личаківський» (в тому числі Пагорб Слави).

20 травня:

«Піскові озера»;

«Горіховий Гай»;

«Скнилівський»;

«Левандівський»;

«Боднарівка».

21 травня:

імені І. Виговського;

«Левандівське озеро»;

«Білогорща»;

«На вул. Роксоляни»;

«Кольонія».

Детальніше про те, як вберегтися від укусів кліщів, читайте за цим посиланням.

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