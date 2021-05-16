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У Львові стартує обробка парків від кліщів. Графік

Наталя Дуляба

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Вже з понеділка, 17 травня, парки Львова починають обробляти від кліщів. Через це львів’ян просять утриматись від прогулянок, а також не вигулювати собак. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Зі 17 по 21 травня у Львові збираються обробити від кліщів понад два десятки парків та скверів. Для цього комунальні служби використовуватимуть спеціальний засіб «Ципертрин», який розпилять на території загальною площею 131 550 м кв.

Відтак львів’ян закликають не ходити в парки і не вигулювати там навіть собак протягом 72 годин із моменту обробки.

Графік проведення акарицидних обробок парків, лісопарків та зелених зон Львова

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17 травня:

  • «Кортумова гора»;
  • «700 річчя Львова»;
  • «Замарстинівський»;
  • імені Івана Франка;
  • «Під Голоском».

18 травня:

  • імені Папи Римського Івана-Павла ІІ;
  • «Високий замок»;
  • «Снопківський»;
  • «Залізна Вода»;
  • «Архангела Михаїла на вул. Стрийській».

19 травня:

  • зелена зона «Майорівка»;
  • «Погулянка»;
  • «Личаківський» (в тому числі Пагорб Слави).

20 травня:

  • «Піскові озера»;
  • «Горіховий Гай»;
  • «Скнилівський»;
  • «Левандівський»;
  • «Боднарівка».

21 травня:

  • імені І. Виговського;
  • «Левандівське озеро»;
  • «Білогорща»;
  • «На вул. Роксоляни»;
  • «Кольонія».

Детальніше про те, як вберегтися від укусів кліщів, читайте за цим посиланням.

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