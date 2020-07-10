Львів'янам дали поради, як уберегтися від укусів кліщів

З настанням теплої пори все більше хочеться спілкування з природою. Прогулянки в парках, лісах, риболовля, полювання і багато інших видів діяльності – це улюблені заняття, які приносять людині масу задоволення. Проте природа приховує в собі безліч небезпек для здоров’я людини, і одна з них –кліщі. Відтак у Центрі громадського здоров’я Львівщини розповідають, як уберегтися від кліщів.

Кліщі можуть стати причиною розвитку хвороби Лайма. Це небезпечне захворювання, при якому в першу чергу уражаються серце, нервова система та опорно-руховий апарат. Якщо вчасно не пройти курс лікування, то хвороба Лайма може призвести до інвалідизації і навіть смерті хворого.

Важливо знати, що в лісах кліщі у великій кількості концентруються на лісових стежках, на узбіччях яких росте трава. Це пов’язано з тим, що кліщів дуже приваблює запах тварин і людей, які часто пересуваються по цих стежках.

Часто кліщів помічають на верхніх частинах тулуба (плечі, шия), що і наводить думку про те, що вони падають на людей з дерев. Насправді кліщі – істоти вельми приземлені, в прямому сенсі цього слова, і перший пункт призначення для кліща це нижні кінцівки людей і тварин. До речі, перед тим, як вкусити, кліщ може 1-2 години перебувати на тілі. Тому не нехтуйте оглядом свого тіла після прогулянки на природі.

«Повернувшись додому, слід відразу зняти одяг, білизну, варто все випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати у ньому. Витрушування одягу не рятує від кліщів. Від початку року на Львівщині зафіксовано 35 випадків хвороби Лайма, з них 2-є дітей віком 10-14 років», – радить експерт департаменту охорони здоров’я з епідеміології Наталія Тімко.

Поради:

Щоб було легше помітити кліщів, збираючись на відпочинок, потрібно одягатися у світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла. На голову потрібно одягати хустинку, кепку, капелюх.

Обираючи місце, де плануєте відпочивати, стежте, щоб поблизу не було високої трави, щоб місце не було захаращене і добре освітлювалося сонцем. Якщо виїжджаєте на природу з ночівлею, звільніть місце для привалу від сухої трави, гілок, хмизу. Час від часу оглядайте себе та осіб, що з вами, обов’язково вдома ще раз повторіть процедуру. Особливо ретельно потрібно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям.

Якщо ви брали зі собою на відпочинок домашнього улюбленця, то його теж слід оглянути перед тим, як впустити в помешкання.

Можна використовувати засоби, що відлякують кліщів – репеленти. Але їх слід наносити відповідно до інструкції.

Щоб витягнути кліща слід звернутись до лікаря-хірурга або травматолога в поліклініку або травмпункт. В подальшому – до лікаря-інфекціоніста, щоб вирішити питання профілактичного лікування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.