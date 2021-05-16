Шмигаль пояснив, навіщо Україні новостворене Бюро економічної безпеки

В Україні створили новий орган центральної виконавчої влади – Бюро економічної безпеки. Лише воно буде займатись економічними злочинами у державі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

На своєму засіданні 12 травня Кабінет Міністрів створив Бюро економічної безпеки. Це буде новий орган центральної виконавчої влади, який займатиметься злочинами у сфері економіки.

На думку Дениса Шмигаля, саме Бюро економічної безпеки має покласти край силовому тиску на бізнес.

«Це буде новою сторінкою у відносинах між державою та бізнесом, адже Бюро економічної безпеки – це кінець “маски-шоу”, кінець силовому тиску на бізнес та новий аналітичний підхід до розслідування фінансово-економічних злочинів», – зауважив прем’єр-міністр.

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Зазначимо, що зараз економічні злочини розслідують податкова міліція, а також СБУ і Нацполіція. Тепер цю функцію візьме на себе виключно Бюро економічної безпеки, а Державна фіскальна служба повністю припинить свою роботу.

Як пише Укрінформ, Бюро економічної безпеки повинне запрацювати вже у серпні цього року.

Львівський портал повідомляв, очільника і структуру Бюро економічної безпеки визначатиме президент України, втім сам орган буде підпорядковуватись Кабміну.

Наприкінці січня Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає створення Бюро економічної безпеки.

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