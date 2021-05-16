Патрульні показали момент зіткнення авто і маршрутки біля Львова

У суботу, 15 травня, у селі Великий Дорошів, що недалеко від Львова, внаслідок зіткнення автомобіля з маршруткою постраждали троє людей. Момент ДТП зафіксувала камера відеоспостереження. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Аварія сталась орієнтовно о 07:30 год. ранку на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Тут автобус «Еталон» врізався в автомобіль Volkswagen Caddy. Внаслідок зіткнення травмувалися троє людей: 64-річний водій автобуса, 21-річний водій легковика та його пасажир. Їх забрали у лікарню.

На оприлюдненому відео видно, що ДТП спричинив водій Volkswagen Caddy. Їдучи на великій швидкості мокрою дорогою, водія занесло і викинуло на смугу зустрічного руху, де якраз їхала маршрутка.

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«Коли ми кажемо, що у дощову погоду треба обирати безпечну швидкість і враховувати дорожнє покриття, то робимо це не просто так. Демонструємо вам відео для того, аби ви зробили висновки, що одна мить – і може статися непоправне», – наголошують патрульні.

Водночас правоохоронці додають: за чотири місяці 2021 року на Львівщині сталося 1044 ДТП, причиною яких було перевищення безпечної швидкості руху. В усіх цих аваріях травмувались 212 людей та 21 особа загинула.

Як писав Львівський портал, автобус, який потрапив у згадане ДТП, курсував за маршрутом «Львів – Зіболки».

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