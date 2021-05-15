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Біля Львова не розминулися маршрутка і авто. Є травмовані

Наталя Дуляба

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У суботу, 15 травня, у селі Великий Дорошів, що недалеко від Львова, зіткнулись маршрутка та автомобіль Volkswagen Caddy. Внаслідок аварії травмувались троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Аварія сталась орієнтовно о 07:30 год. ранку на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Тут автобус «Еталон» врізався в автомобіль Volkswagen Caddy. Внаслідок зіткнення травмувалися троє людей.

Серед постраждалих – 64-річний водій автобуса, 21-річний водій Volkswagen Caddy та пасажир автомобіля. Наразі про їхній стан і про важкість травм інформації немає.

Попередньою причиною аварії є те, що один із водіїв виїхав на смугу зустрічного руху. Через автозіткнення на трасі тимчасово запровадили реверсний рух транспорту.

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Як пише координатор «Варти 1» Ігор Зінкевич, автобус, який потрапив у ДТП, курсував за маршрутом «Львів – Зіболки».

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