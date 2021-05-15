Спійманий на хабарі працівник львівського суду відбувся штрафом

57-річний працівник Львівського окружного адмінсуду, який восени минулого року «погорів» на хабарі, відбувся штрафом і дворічною забороною обіймати посади в органах судової влади. Такий вирок 7 травня виніс Галицький районний суд Львова, пише Судовий репортер.

Йдеться про випадок, який стався у листопаді 2020 року. Тоді 57-річного працівника Львівського окружного адмінсуду затримали на отриманні 3000 доларів хабара.

За ці гроші він обіцяв вплинути на колегію суддів Львівського апеляційного суду, аби ті скасували засудженому вирок про позбавлення волі та скерували справу на новий розгляд у першу інстанцію.

Співрозмовник, розуміючи, що вимоги працівника суду є незаконні, звернувся у правоохоронні органи.

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Під час судового засідання 57-річний чоловік, який вісім років поспіль працював провідним спеціалістом відділу господарського забезпечення Львівського окружного адміністративного суду, підтвердив отримання хабара і визнав свою провину.

Відтак Галицький районний суд Львова оштрафував його на 34 000 гривень та заборонив обіймати посади в органах судової влади протягом двох років. Виносячи такий вирок, суд врахував щире каяття і наявність на утриманні малолітньої дитини з ІІІ групою інвалідності.

Зазначимо, що на час слідства обвинуваченого працівника суду відсторонили від посади, а в грудні 2020-го взагалі звільнили з Львівського окружного адмінсуду.

Щодо суддів, за вплив на яких передавалися гроші, то за заявою адвоката обвинуваченого цю колегію відвели і призначили інших суддів. Кінцевого рішення щодо вироку там досі не прийнято.

За матеріалами справи, засуджений привласнив 105 000 гривень бюджетних грошей, призначених на ремонт народного дому в селі Городиславичі. Суд першої інстанції призначив чоловіку три роки тюрми і стягнув завдану шкоду.

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