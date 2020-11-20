У Львові спіймали на хабарі працівника суду

20 листопада правоохоронці затримали 57-річного працівника суду на одержані трьох тисяч доларів хабара. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, за цю суму 57-річний мешканець Львова обіцяв вплинути на рішення суду для скасування вироку. Речові докази (отримані кошти) вилучені.

20 листопада зловмисника було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання хабара у розмірі трьох тисяч доларів.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.369-2 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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Фото: поліція