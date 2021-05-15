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На форум до Львова з’їхалися депутати місцевих рад

Олена Карп'юк

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У суботу, 15 травня, у День Європи в Україні у Львові пройшов Форум місцевих депутатів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Європейської солідарності».

Захід відбувся на площі перед головним корпусом ЛНУ ім. Івана Франка. Тут зібралися депутати місцевих рад всієї області та Львова. Також на форум приїхав і Петро Порошенко.

Обранці громад обговорили сучасну політичну ситуацію в Україні та на Львівщині зокрема.

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