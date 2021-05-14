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Українці мають 5 місяців на переоформлення субсидій: куди подавати документи?

Вероніка Рой

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Через зміни у програмі житлових субсидій переоформити субсидію на наступний опалювальний період можна протягом 5 місяців. Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Для оформлення субсидій на наступний період громадяни мають подати оновлену заяву та декларацію.

«З метою уникнення утворення черг, на підставі документів, поданих протягом усіх 5 місяців неопалювального періоду, тобто, у травні – вересні 2021 року, житлова субсидія всім домогосподарствам буде призначена з травня 2021 року. Просимо усіх хто потребує підтримки держави не піддаватися панічним настроям, не створювати масових скупчень, адже житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у будь-який місяць з травня до вересня 2021 р., буде нарахована починаючи з травня 2021 року», – йдеться у повідомленні.

Звернутися за оформленням субсидії можна одним із таких способів:

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  • через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи;
  • безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;

Крім цього заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення чи через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайт Мінсоцполітики.

Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту Мінсоцполітики за цим посиланням.

Нагадаємо, уряд посилив вимоги до призначення житлових субсидій українцям. Це також посилить контроль за їх наданням.

Тож, відтепер перепризначення житлових субсидій відбувається за новими правилами. Зокрема, щоб отримати компенсацію, потрібно подати нові заяву та декларацію про доходи і витрати. Зміни у порядку нарахування діятимуть з 1 травня 2021 року. Детальніше про те, хто не зможе отримати компенсацію, читайте за посиланням.

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