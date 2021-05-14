У Краківці затримали «заправлений» цигарками Audi

У пункті пропуску «Краківець» прикордонники виявили автомобіль Audi, який прямував до сусідньої країни з повним баком сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Так, вчора, 13 травня, прикордонники Львівського загону на кордоні з Польщею зупинили автомобіль Audi, в баку якого знаходились сигарети. За кермом перебував громадянин України, який прямував до Польщі через пункт пропуску «Краківець».

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Під час проведення поглибленого огляду автівки прикордонники спільно з працівниками митниці виявили приховані сигарети. Тютюнові вироби були запаковані в поліетилен та заховані у паливному баку. Усього зі схованки вийняли 100 пачок тютюнових виробів без марок акцизного збору України.

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