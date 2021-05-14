Біля парку Франка збудують 5-поверхівку

На вул. Юрія Дрогобича, 8-А, що відразу біля парку Івана Франка та головного корпусу ЛНУ, збудують 5-поверховий будинок. Відповідне рішення у п’ятницю, 14 травня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради.

Так, виконком видав Уляні Собенко містобудівні умови та обмеженння на реконструкцію з надбудовою будинку на вул. Юрія Дрогобича, 8-А. При цьому у документації не зазначено, чи буде він житловим по завершенню всіх робіт.

Йдеться про існуючий житловий будинок, який прибудований до сусіднього триповерхового. Його хочуть розбудувати у висоту, бо, як вказано у додатку до візуалізації, міжбудинковий заїзд у подвір’я є завузький, через що не може проїхати пожежна машина. А провівши реконструкцію будинку №8-А, ширина проїзду збільшиться майже на півтора метра – до 4,45 м.

Будівництво вестимуть в історичному ареалі Львова на земельній ділянці площею 0,02 га. Своїм рішенням виконком встановив, що висота житла не повинна перевищувати 15,8 м, а також дозволив забудувати ділянку на 50%.

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Зазначимо, що Уляна Собенко отримала від Львівської міськради згадану ділянку в оренду у 2019 році. При цьому її частина, 0,0003 га, розташована у межах червоних ліній, де можна проводити капітальне будівництво.

По завершенню реконструкції майбутній житловий будинок матиме чотири поверхи та мансарду. Загалом у будівлі облаштують лише чотири квартири.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Уляна Собенко є львів’янкою, зареєстрована як фізична особа-підприємець, яка веде діяльність у сфері готелів.

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