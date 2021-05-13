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Українки здобули «золото» на чемпіонаті Європи з артистичного плавання

Вероніка Рой

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У четвер, 13 травня, збірна України здобула золоту нагороду з артистичного плавання у комбінації на чемпіонаті Європи, що проходить у Будапешті (Угорщина). Про це інформує НОК України.

Українські спортсменки отримали 4,700 балів за свою програму «Чарівний замок». У програмі брали участь: Марина та Владислава Алексіїви, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко (запасні Софія Мацієвська та Анна Носова).

Львівський портал портал повідомляв, 12 травня Україна здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що триває у Будапешті. У другий день змагань 19-річна синхроністка Марта Федіна виборола «золото» чемпіонату Європи з водних видів спорту у технічному соло.

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Фото: НОК

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