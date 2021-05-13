МОЗ дослідить, скільки реально людей перехворіли на COVID і мають антитіла

Міністерство охорони здоров’я планує влітку дослідити більш реальну картину щодо захворюваності на COVID-19 та імунітету населення до коронавірусу SARS CoV 2. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова на брифінгу, передає УП.

«Міністерство охорони здоров’я та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка за безпосередньої участі Центру громадського здоров’я розпочнуть сероепідеміологічне дослідження розповсюдженості в українців штамів та антитіл до коронавірусу SARS CoV 2. Науковці інституту оцінять стан популяційного імунітету населення, визначать найвразливіші до інфікування групи, доступ до тестування, частку безсимптомних випадків серед дорослого населення, а також можливі фактори ризику», – зазначила Світлана Шаталова.

Планується два етапи – збір даних та їх аналіз. Польовий етап передбачатиме формування мобільних бригад – кожна складатиметься із соціологічних працівників та медика, котрі за згодою респондентів будуть проводити опитування і брати зразки крові для тестів на наявність антитіл, імуноглобулінів M та G для тестування в лабораторіях.

Таким чином планується охопити близько 9 тисяч дорослих українців різного віку, обраних випадковим чином.

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Другий аналітичний етап передбачає обробку заповнених анкет, формування реальних статистичних результатів, репрезентативних для всієї України, сказала Шаталова.

У МОЗ сподіваються в результаті побачити більш цілісну картину, врахувавши тих людей, які хворіли безсимптомно або просто не зверталися до лікаря по допомогу.

Збір інформації та її аналіз фахівці планують завершити протягом літа. Для громадян це добровільна ініціатива, внаслідок якої вони отримають безкоштовно результати тестів на антитіла.

Нагадаємо, в Україні коронавірусом заразились вже 2 135 886 людей. За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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