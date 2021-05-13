Львів’ян просять не гуляти в парках через обробку від кліщів

Наступного тижня у Львові розпочнуть акарицидну обробку парків та зелених зон. Мешканців просять утриматись від їх відвідування, зокрема з тваринами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян просять утриматись від відвідування згаданих парків, в тому числі вигулу собак, протягом 72 годин з моменту обробки.

«Загальна площа обробки в парках складатиме 131 550 м2. Обробку здійснюють засобом «Ципертрин», з дотриманням методичних вказівок із застосування засобу, вимог техніки безпеки та за сприятливих погодних умов», – йдеться в повідомленні.

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Графік проведення акарицидних обробок парків, лісопарків та зелених зон у 2021 році:

17 травня

«Кортумова гора»;

«700 річчя Львова»;

«Замарстинівський»;

Імені Івана Франка;

«Під Голоском».

18 травня

Імені Папи Римського Івана-Павла ІІ;

«Високий замок»;

«Снопківський»;

«Залізна Вода»;

«Архангела Михаїла на вул. Стрийській».

19 травня

Зелена Зона «Майорівка»;

Лісопарк «Погулянка»;

«Личаківський» (в. т.ч. Пагорб Слави).

20 травня

«Піскові озера»;

«Горіховий Гай»;

«Скнилівський»;

«Левандівський»;

«Бондарівка».

21 травн

Імені І. Виговського;

«Левандівське озеро»;

Лісопарк «Білогорща»;

«На вул. Роксоляни»;

«Кольонія».

Про те, як уберегтися від укусів кліщів, читайте за цим посиланням.

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