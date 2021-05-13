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Львів’ян просять не гуляти в парках через обробку від кліщів

Ольга Денисяка

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Наступного тижня у Львові розпочнуть акарицидну обробку парків та зелених зон. Мешканців просять утриматись від їх відвідування, зокрема з тваринами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян просять утриматись від відвідування згаданих парків, в тому числі вигулу собак, протягом 72 годин з моменту обробки.

«Загальна площа обробки в парках складатиме 131 550 м2. Обробку здійснюють засобом «Ципертрин», з дотриманням методичних вказівок із застосування засобу, вимог техніки безпеки та за сприятливих погодних умов», – йдеться в повідомленні.

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Графік проведення акарицидних обробок парків, лісопарків та зелених зон у 2021 році:

17 травня

  • «Кортумова гора»;
  • «700 річчя Львова»;
  • «Замарстинівський»;
  • Імені Івана Франка;
  • «Під Голоском».

18 травня

  • Імені Папи Римського Івана-Павла ІІ;
  • «Високий замок»;
  • «Снопківський»;
  • «Залізна Вода»;
  • «Архангела Михаїла на вул. Стрийській».

19 травня

  • Зелена Зона «Майорівка»;
  • Лісопарк «Погулянка»;
  • «Личаківський» (в. т.ч. Пагорб Слави).

20 травня

  • «Піскові озера»;
  • «Горіховий Гай»;
  • «Скнилівський»;
  • «Левандівський»;
  • «Бондарівка».

21 травн

  • Імені І. Виговського;
  • «Левандівське озеро»;
  • Лісопарк «Білогорща»;
  • «На вул. Роксоляни»;
  • «Кольонія».

Про те, як уберегтися від укусів кліщів, читайте за цим посиланням.

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