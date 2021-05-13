Львів’ян просять не гуляти в парках через обробку від кліщів

Наступного тижня у Львові розпочнуть акарицидну обробку парків та зелених зон. Мешканців просять утриматись від їх відвідування, зокрема з тваринами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Львів’ян просять утриматись від відвідування згаданих парків, в тому числі вигулу собак, протягом 72 годин з моменту обробки.
«Загальна площа обробки в парках складатиме 131 550 м2. Обробку здійснюють засобом «Ципертрин», з дотриманням методичних вказівок із застосування засобу, вимог техніки безпеки та за сприятливих погодних умов», – йдеться в повідомленні.
Графік проведення акарицидних обробок парків, лісопарків та зелених зон у 2021 році:
17 травня
- «Кортумова гора»;
- «700 річчя Львова»;
- «Замарстинівський»;
- Імені Івана Франка;
- «Під Голоском».
18 травня
- Імені Папи Римського Івана-Павла ІІ;
- «Високий замок»;
- «Снопківський»;
- «Залізна Вода»;
- «Архангела Михаїла на вул. Стрийській».
19 травня
- Зелена Зона «Майорівка»;
- Лісопарк «Погулянка»;
- «Личаківський» (в. т.ч. Пагорб Слави).
20 травня
- «Піскові озера»;
- «Горіховий Гай»;
- «Скнилівський»;
- «Левандівський»;
- «Бондарівка».
21 травн
- Імені І. Виговського;
- «Левандівське озеро»;
- Лісопарк «Білогорща»;
- «На вул. Роксоляни»;
- «Кольонія».
Про те, як уберегтися від укусів кліщів, читайте за цим посиланням.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка