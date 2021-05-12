У львівського підприємця вимагають повернути майже мільйон за непридатні шкільні парти

У постачальника меблів для шкіл Червоноградського району вимагають повернути витрачені кошти. Закуплені парти та стільці за майже мільйон гривень виявилися непридатними для використання. Відповідний позов до підприємця скерувала Червоноградська окружна прокуратура. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Ще наприкінці 2018 року підприємець зі Львова переміг у тендері для постачання в межах програми «Нова українська школа» понад 800 комплектів шкільних меблів для учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів Червоноградського (колишнього Сокальського) району. Насправді закуплені стільці та парти виявилися непридатними для використання за призначенням.

Реклама партнерів

У результаті даної закуплі завдано збитків на суму понад 934 тисячі грн.

Прокурори вимагатимуть у суді повернення витрачених на шкільні меблі коштів до бюджету Сокальської міськради.

Нагадаємо, на Львівщині розікрали близько мільйона гривень на закупівлі шкільних меблів.

Фото Львівської обласної прокуратури

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.