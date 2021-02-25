На Львівщині розікрали майже мільйон на закупівлі шкільних парт

Заступник міського голови Червонограда разом з підприємцем розікрали 934 тисячі гривень з місцевого бюджету під час закупівлі шкільних парт та стільців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Встановлено, що наприкінці 2018 року 42-річний підприємець зі Львова переміг у тендері для постачання понад 800 комплектів шкільних меблів для учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів Сокальського району в рамках програми «Нова українська школа». Проте фактично надав стільці і парти неналежної якості – непридатні для використання за своїм прямим призначенням. Враховуючи це, їх не змогли використовувати при навчанні учнів.

У свою чергу, 61-річний посадовець через свою службову недбалість не пересвідчився в якості поставлених підприємцем шкільних меблів. Відтак, чиновник забезпечив проведення розрахунку за них у повному обсязі і неякісні меблі відправили у понад 50 навчальних закладів району. Як наслідок, сума заподіяних збитків склала понад 934 тис грн.

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Директору комунальної установи слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Підприємцю правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на термні від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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Фото: прокуратура