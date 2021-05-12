Майже вся Україна перейшла у «жовту» зону карантину

Міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони. Станом на 12 травня усі регіони перебувають у «жовтій» карантинній зоні, лише дві області – у «помаранчевій». Про це свідчать дані МОЗ.

Усі області України, у тому числі і Львівська, перебувають у «жовтій» карантинній зоні. Лише Миколаївська та Черкаська області залишаються у «помаранчевій» зоні. Протягом останніх трьох днів там перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом.

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Нагадаємо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантин. Він передбачає чотири рівні епідемічної небезпеки – зелений, жовтий, помаранчевий і червоний. Усі вони мають чіткі карантинні обмеження. Додамо, що з 26 квітня Львівщина перебуває у «жовтій» зоні карантину.

Зазначимо, в Україні коронавірусом заразились вже 2 129 073 людини. Протягом минулої доби виявили 4 538 нових випадків Covid.

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