Будівництво транзитного кільця: завершується ремонт дороги між Городком і Повітно

На Львівщині дорожники влаштовують завершальний шар асфальтобетону між Городком і Повітно на автомобільній дорозі Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка. Саме цей автошлях стане частиною великого транзитного кільця навколо Львова. Про це інформує Служба автомобільних доріг у Львівській області, передає Львівський портал.

Ділянку довжиною понад 8 км розпочали ремонтувати у серпні торік. Роботи тривають у межах програми «Велике будівництво».

У ході ремонту дорожники планують забезпечити параметри третьої категорії дороги та відремонтувати мостовий перехід через річку Стара у селі Повітно.

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«Це перша ділянка на Львівщині, на якій ми влаштовуємо засоби заспокоєння руху транспорту на в’їзді в населений пункт. Адже безпека на дорозі – це один із наших основних пріоритетів. Все частіше ми зустрічатимемо такі засоби перед населеними пунктами на об’єктах нового будівництва, реконструкції чи капітального ремонту», – зазначив керівник Служби автомобільних доріг Львівщини Олег Береза.

На сьогодні вже зроблено: