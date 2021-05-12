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Будівництво транзитного кільця: завершується ремонт дороги між Городком і Повітно

Юлія Осим

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На Львівщині дорожники влаштовують завершальний шар асфальтобетону між Городком і Повітно на автомобільній дорозі Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка. Саме цей автошлях стане частиною великого транзитного кільця навколо Львова. Про це інформує Служба автомобільних доріг у Львівській області, передає Львівський портал.

Ділянку довжиною понад 8 км розпочали ремонтувати у серпні торік. Роботи тривають у межах програми «Велике будівництво».

У ході ремонту дорожники планують забезпечити параметри третьої категорії дороги та відремонтувати мостовий перехід через річку Стара у селі Повітно.

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«Це перша ділянка на Львівщині, на якій ми влаштовуємо засоби заспокоєння руху транспорту на в’їзді в населений пункт. Адже безпека на дорозі – це один із наших основних пріоритетів. Все частіше ми зустрічатимемо такі засоби перед населеними пунктами на об’єктах нового будівництва, реконструкції чи капітального ремонту», – зазначив керівник Служби автомобільних доріг Львівщини Олег Береза.

На сьогодні вже зроблено:

  • розширено проїзну частини до 8 м;
  • влаштувано водовідведення;
  • укладено нижній шар асфальтобетонного дорожнього покриття з попереднім укріпленням основи із щебенево-піщаної суміші;
  • для безпеки дорожнього руху пішоходів – влаштувано тротуари в межах населених пунктів та зупинки громадського транспорту;
  • влаштувано опори зовнішнього освітлення;
  • влаштувано тимчасову переправу через річку Стара та демонтували старий міст.

Наразі верхній шар асфальту влаштовано на понад 5 км дороги. Попереду завершення ремонту мостового переходу та заходи із убезпечення дорожнього руху.

Важливо: ділянку дороги, що ремонтується, закрито для проїзду транспорту. Рух усіх видів транспортних засобів направлено автомобільною дорогою М-11 Львів — Шегині та через населені пункти Воля Бартатівська, Мшана та Залужжя.

Раніше дорожники реконструювали міст через річку Желдець на ділянці Жовква — Кам’янка-Бузька.

Фото Служби автомобільних доріг у Львівській області

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