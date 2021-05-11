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Орест Чемерис: «Альтернативи covid-вакцинації немає»

Наталя Дуляба

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Директор обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис про експериментальну вакцинацію проти коронавірусу на Львівщині:

«54% населення Моршина вже отримали першу дозу вакцини. Зараз уже наближаємося до періоду, коли почнуть вводити другу дозу вакцини. Саме після цього ми зможемо говорити, наскільки нам вдалося досягнути колективного імунітету. Тому експеримент ще триває, працюють пункти щеплення, мобільні бригади продовжують робити щеплення. Але думаю, що це буде позитивний досвід не тільки для нас, а й для всієї України.

Цей експеримент зініціювало керівництво міста за підтримки Міністерства охорони здоров’я. Чи будемо ми поширювати такий досвід на інші міста Львівської області? Наша позиція така: кожен повинен розуміти, що альтернативи вакцинації немає.

Ми можемо виправдовуватись, намагатись багато чого пояснити, але більше року ми живемо від локдауну до локдауну, люди відчувають обмеження, мають страх захворіти. І весь цей новий досвід показав нам, що є люди, які хворіють і вдруге, і втретє, перебіг теж може бути різної важкості. Те, що ти вперше переніс коронавірус у легкій формі, не дає гарантії, що повторно захворювання теж буде легким. Коронавірус мутує, він є небезпечний, тому єдиний тут варіант – це вакцинація. Будь-які форми експериментів чи тенденцій до вакцинації ми підтримуємо, бо чим скоріше ми вакцинуємось, тим швидше ми повернемось до нормального життя».

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