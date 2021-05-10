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У Парку культури подорожчали атракціони

Наталя Дуляба

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У Парку культури зросли ціни на атракціони. Тепер для того, аби покататися, потрібно заплатити на 5 грн більше. Про це Львівському порталу повідомили на комунальному підприємстві.

Відтепер у Парку культури – нові ціни на атракціони. За дитячий квиток доведеться заплатити 25 грн, за дорослий – 35 грн.

Зазначимо, що раніше дорослий квиток коштував 30 грн, а дитячий – 20 грн.

Водночасу  Парку культури додають, що графік роботи атракціонів залишився незмінним: з 11:00 до 20:00 год.

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Загалом тут можна покататись на 15 атракціонах: обертальні чаші, ланцюгова карусель, колесо огляду, автодром, «Вальс», карусель «Машинки», «Сонечко», «Веселі гірки» та інші.

Нагадаємо, сезон атракціонів у львівському Парку культури стартував цими вихідними, 8-9 травня.

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