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У Парку культури відкривають сезон атракціонів

Вероніка Рой

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Цими вихідними, 8-9 травня, у Львові відкриють атракціони у Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького, що на вул. Болгарській, 4. Про це повідомили на Facebook-сторінці Парку.

Наразі тривають останні приготування до відкриття атракціонів.

«Це нарешті настане. Ми готуємося до відкриття «Містечка атракціонів». Уже цими вихідними. Не забувайте маски і гарний настрій», – йдеться в повідомленні.

Час роботи атракціонів – 11:00-20:00. Ціни на квитки стартують від 25 грн.

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