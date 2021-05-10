Неподалік Львова СБУ перевірятиме документи та автомобілі

Протягом трьох днів, із 12 по 14 травня, неподалік Львова силовики проводитимуть антитерористичні навчання. Мешканців просять не панікувати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ Львівщини.

12-14 травня координаційна група антитерористичного центру при СБУ Львівщини проводить антитерористичні та контрдиверсійні навчання недалеко біля Львова.

Масштабні тренування відбудуться в умовах, максимально наближених до реальних. Відтак у мешканців та гостей Куликова, Дублян та Жовкви просять не панікувати й належним чином реагувати на низку законних вимог правоохоронців.

«Під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини», –підкреслюють силовики. Реклама партнерів

Якщо ви виявили підозрілі предмети чи засоби ураження, отримали інформацію про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій, звертайтеся на гарячу лінію СБУ у Львівській області: (032) 261-61-42 або телефонуйте «102».

Нагадаємо, востаннє такі антитерористичні навчання СБУ на Львівщині проводила наприкінці 2020 року.

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