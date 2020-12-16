СБУ попереджає мешканців Львівщини про перевірку документів та авто

Протягом двох днів, 16-17 грудня, у Львові та сусідніх до нього районах області силовики проводять антитерористичні навчання. Мешканців просять не панікувати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ Львівщини.

У середу і четвер, 16-17 грудня, регіональна координаційна група антитерористичного центру при СБУ Львівщини проводить навчання на об’єктах можливих терористичних посягань.

Навчання відбудуться у Львові та прилеглих до нього районах області в максимально наближених до реальних умовах із використанням спеціальної техніки. Тому мешканців Львівщини закликають зберігати спокій і не панікувати.

Реклама партнерів

При цьому силовики можуть тимчасово обмежувати рух на окремих територіях, перевіряти документи та навіть автомобілі й особисті речі громадян.

«Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо. Просимо громадян, за необхідності пересування містом, мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо)», – йдеться у повідомленні.

В СБУ кажуть, що всі вищезгадані дії відбуватимуться у межах чинного законодавства і просять мешканців Львівщини поставитися до цього з розумінням.

Якщо ви виявили підозрілі предмети чи засоби ураження, отримали інформацію про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій, звертайтеся на гарячу лінію СБУ у Львівській області: (032) 261-61-42 або телефонуйте «102».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.