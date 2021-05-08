XXVIII міжнародна молодіжна проща «Львів–Унів» відбудеться онлайн

XXVIII міжнародна молодіжна проща «Львів–Унів»: «Моє служіння тихе» відбудеться онлайн. Про це повідомляє товариство «Обнова», передає Львівський портал.

«28 міжнародній молодіжній прощі – бути! І тема цьогорічної прощі – «Моє служіння тихе». У пятницю – роздуми про служіння в сім’ї, субота – роздуми про служіння з близькими, неділя – роздуми про служіння Богові», – повідомили організатори.

Молодіжна проща, як завжди, розпочнеться літургією із церкви Святого Михаїла, але онлайн. Будуть онлайн-трансляції наук отців із можливістю поставити своє запитання та поспілкуватися з усіма учасниками; знайомства та обговорення наук у групах з аніматорами; трансляції акафісту та молебню до Пресвятої Богородиці; трансляції Божественних літургій, утрені та вечірні, процесійного обходу з чудотворною Унівською іконою; декілька флешмобів.

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Для учасників прощі передбачена реєстрація: docs.google

Всі трансляції будуть відбуватися зі сторінки Obnova Lviv. Але кожен зможе зробити watch party, поширивши відео для більшої аудиторії.

Організатори особливу подяку висловлюють друзям-співорганізаторам – Комісії у справах молоді Львівської Архиєпархії, «Добрий пастир», та усім активістам.

Як відомо проща відбуватиметься 14-16 травня. Через пандемію коронавірусу минулорічний захід також відбувалася у форматі онлайн.

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