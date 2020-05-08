Молодіжну прощу «Львів-Унів» цьогоріч проведуть онлайн

15 травня відбудеться XXVII міжнародна молодіжна проща «Львів-Унів»: Шлях до себе. Втім цього річ через карантин вона відбудеться онлайн. Про це інформують у Facebook організатори заходу.
«Цьогоріч ми не пройдемо 70 км, але давайте духовно наблизимось до Господа хоч на один крок! Адже так важливо віднайти той спокій та мир, який є тільки з Богом! А допоможуть нам у цьому монахи Святоуспенської Унівської лаври. Тож, якщо традиційним для тебе є відвідати прощу та відкласти всі свої справи, роботу, комфорт – долучайся! Ну і для того, щоб остаточно вас переконати провести цей час з нами: всюди є свої плюси – цьогоріч проща точно буде без дощу», – зазначають організатори події.
У програмі прощі цьогоріч:
- онлайн-літургія із церкви Святого Михаїла;
- онлайн-трансляції наук отців з можливістю поставити своє запитання та поспілкуватися з усіма учасниками;
- знайомства та обговорення наук у групах з аніматорами;
- трансляції акафісту та молебню до Пресвятої Богородиці;
- трансляції Божественних Літургій, Утреньої та Вечірньої, процесійного обходу з чудотворною унівською іконою;
- канапки з теплим чаєм, гречка з бурячком – наше улюблене прочанське меню;);
- атмосферний вечір співів кантів Taize;
- фото та відео з усіх минулих прощ;
- а ще декілька флешмобів, які триматимуть тебе в прочанському тонусі!
Всі трансляції будуть відбуватися зі сторінки Obnova Lviv та дублюватимуться на сторінку Святоуспенська Унівська Лавра та у подію.
Вероніка Рой