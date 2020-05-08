Молодіжну прощу «Львів-Унів» цьогоріч проведуть онлайн

15 травня відбудеться XXVII міжнародна молодіжна проща «Львів-Унів»: Шлях до себе. Втім цього річ через карантин вона відбудеться онлайн. Про це інформують у Facebook організатори заходу.

«Цьогоріч ми не пройдемо 70 км, але давайте духовно наблизимось до Господа хоч на один крок! Адже так важливо віднайти той спокій та мир, який є тільки з Богом! А допоможуть нам у цьому монахи Святоуспенської Унівської лаври. Тож, якщо традиційним для тебе є відвідати прощу та відкласти всі свої справи, роботу, комфорт – долучайся! Ну і для того, щоб остаточно вас переконати провести цей час з нами: всюди є свої плюси – цьогоріч проща точно буде без дощу», – зазначають організатори події.

У програмі прощі цьогоріч:

онлайн-літургія із церкви Святого Михаїла;

онлайн-трансляції наук отців з можливістю поставити своє запитання та поспілкуватися з усіма учасниками;

знайомства та обговорення наук у групах з аніматорами;

трансляції акафісту та молебню до Пресвятої Богородиці;

трансляції Божественних Літургій, Утреньої та Вечірньої, процесійного обходу з чудотворною унівською іконою;

канапки з теплим чаєм, гречка з бурячком – наше улюблене прочанське меню;);

атмосферний вечір співів кантів Taize;

фото та відео з усіх минулих прощ;

а ще декілька флешмобів, які триматимуть тебе в прочанському тонусі!

Всі трансляції будуть відбуватися зі сторінки Obnova Lviv та дублюватимуться на сторінку Святоуспенська Унівська Лавра та у подію.