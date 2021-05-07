Україна виходить із «червоної зони» епідемічної небезпеки

Під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумську область переведено із з червоної до жовтої зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Відтак «червоних» регіонів в Україні не залишилось. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram.

«Державна комісія вирішила скасувати із 08 травня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки», – повідомив Олег Немчінов.

Зауважимо, що 22 березня Кабмін своєю постановою заборонив українцям у «червоних» зонах ходити без масок на вулиці та навіть у парках. Штрафи «світять» усім, хто не реагуватиме на зауваження правоохоронців.

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Обов’язково одягати маски теж потрібно у громадському транспорті, у громадських будівлях, робота яких не заборонена під час карантину. Також при собі потрібно мати документ, що посвідчує особу.

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