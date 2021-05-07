На Львівщині на 17% поменшало матерів-підлітків

У 2020 році неповнолітні мешканки Львівщини народили 121 дитину. Загалом показник народжуваності серед підлітків впав на 17%. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

На Львівщині торік матерями стали 20 900 жінок. Вони привели на світ 21 129 немовлят, із них 10 923 хлопчики і 10 206 дівчаток. Також народилось 350 двійнят і четверо трійнят.

У віковому розрізі переважають жінки 25-29 років (34%), слідом йдуть жінки віком 30-34 роки (27%), далі – 20-24 роки (21%). Ще 12% народили дитину у 35-39 років, і по 3% – це матері молодші 19 років та 40+.

Водночас в області на 17,1% знизилась народжуваність серед підлітків віком до 17 років у порівнянні з 2019 роком, а в порівнянні з 2010 роком – утричі. Так, минулоріч неповнолітні народили 121 дитину.

Реклама партнерів

Офіційна статистика говорить, що найчастіше матерями серед підлітків на Львівщині стають у селах – кожна друга неповнолітня породілля.

Додамо, що на Львівщині живуть 1,3 млн жінок, що становить 53% від усього населення. Понад 87% з-поміж усіх жінок є матерями.

Львівський портал писав, що у 2020-му мешканки Львівщини стали пізніше народжувати. Детальніше читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.