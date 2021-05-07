Мешканки Львівщини стали пізніше народжувати дітей

Торік на Львівщині зріс середній вік жінок, що стали матерями, з 28 до 29 років. Також радість материнства відчула кожна десята жінка віком 35-39 років. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Так, матусями у 2020 році на Львівщині стали 20 900 жінок, 56% із них – мешканки міст. Загалом в області народилося 21 129 дітей: 10 923 хлопчики і 10 206 дівчаток. Серед немовлят було також 350 двійнят і четверо трійнят.

Водночас торік побільшало матерів, які народжували у віці 30+, зокрема кожна десята жінка відчула радість материнства у віці 35-39 років.

При цьому на Львівщині зріс і середній вік жінок, які стали матерями, із 28 до 29 років. У селах традиційно матері є дещо молодшими – 28 років.

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Якщо говорити про всі вікові категорії, то у 2020-му найбільше жінок стали матусями у віці 25-29 років (34%), слідом йдуть жінки віком 30-34 роки (27%), далі – 20-24 роки (21%). Ще 12% народили дитину у 35-39 років, і по 3% – це матері молодші 19 років та 40+.

Із загальної кількості жінок, які народжували, 52,1% матерів мають двох дітей, 38,2% – одну дитину, 7,8% – трьох дітей, 1,6% – чотирьох і лише 0,3% виховують п’ятьох і більше дітей.

Поза шлюбом у 2020-му в області народилося 1593 дитини (7,5% усіх народжених в області), що на 0,4% більше, ніж у 2019 році та на 26,9% менше порівняно з 2010 роком. Торік у містах поза шлюбом дітей народилося на 62,4% більше, ніж у селах.

Додамо, що на Львівщині живуть 1,3 млн жінок, а це – 53% від усього населення. Понад 87% з-поміж усіх жінок є матерями.

Нагадаємо, традиційно у другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Цьогоріч свято припало на 9 травня.

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