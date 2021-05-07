Ярослав Грицак: «При виборі жертви вірус не знає кордонів і не заглядає в гаманці»

Історик, професор УКУ Ярослав Грицак про рік пандемії коронавірусу:

«Пандемія стала великим водорозділом (такий образ запропонував колумніст The New York Times Томас Фрідман): скоро наша історія ділитиметься на В.С. та А.С. ‒ «до» і «після» пандемії, як це є з Різдвом Христовим.

Пандемія не є єдиним лихом. Факторів, як ставлять під загрозу існування людського роду є набагато більше. У книзі Браяна Волша «Останні часи: Короткий путівник кінцем світу» перелічено сім великих загроз: падіння астероїду, вибух вулкану, атомна загроза, пандемія, зміна клімату, біотехнологія, штучний інтелект. З точки зору історії, серед усіх цих факторів, найбільш загрозливими є епідемії. Статистика каже, що у світі найбільше людей померло не від воїн чи голоду, а саме від епідемій.

Теперішня пандемія користає з глобальних комунікацій: де густіша сітка комунікацій ‒ там вищий рівень заражень. У Африці та в Австралії низькі показники захворюваності якраз через те, що там поки немає такої комунікації як у Європі чи Америці.

Глобальні проблеми вимагають глобальної розв’язки. Проблема коронавірусу зачепила увесь світ, однак кожен уряд вирішує її самостійно. Безперечно нам слід думати про ці проблеми разом, але розв’язувати їх потрібно локально. Це залежить від ставлення людей до вакцинації, їхньої готовності до обмежень, відповідальності тощо.

Вакцинація багатих країн не врятує їх від епідемії, якщо вони не поділяться вакциною з біднішими країнами. При виборі жертви вірус не знає кордонів і не заглядає в гаманці. Прагматична порада, як вести себе під час пандемії є гуманною і водночас релігійною ‒ не можна кидати сусідів у біді, інакше ця біда повернеться до тебе. Є також ризик, що пандемія призведе до бідності в світі.

Covid-19 рано чи пізно закінчиться. Всі епідемії, які були в історії людства, подолані, тому немає підстав думати, що ця хвиля не буде подолана».

Джерело: Український католицький університет

Фото: УКУ