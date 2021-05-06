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На Донбасі загинув український захисник, ще один отримав поранення

Вероніка Рой

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У четвер, 6 травня, на Донбасі російські окупанти здійснили прицільний обстріл позицій українських військових біля Новотроїцького. Внаслідок цього один український боєць загинув, та ще один отримав поранення. Про це інформує штаб ООС.

«Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотроїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», – мовиться у повідомленні штабу ООС.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. Врятувати життя воїну не вдалося.

Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – важкий.

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На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ.

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