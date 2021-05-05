В поліції розповіли деталі масштабної ДТП в Оброшиному

4 травня внаслідок масштабного автозіткнення у селі Оброшине травмувались п’ятеро людей, серед них – двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у вівторок, 4 травня, орієнтовно о 14:30 год. на трасі Львів – Самбір у селі Оброшине, що неподалік Львова.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мазда», 34-річний львів’янин, врізався у мікроавтобус «Фольксваген Транспортер» під керуванням 42-річного мешканця Львівського району.

Внаслідок зіткнення травмувались відразу п’ятеро людей: водій мікроавтобуса, двоє його пасажирів віком 39 та 68 років, а також діти віком 2 та 9 років, які їхали у «Мазді». Всіх із забрали в лікарню.

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Як писав Львівський портал, зіткнення було таким сильним, що мікроавтобус перекинувся і вилетів на край дороги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. На винуватця аварії чекає покарання – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк.

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Фото: поліція, Ігор Зінкевич