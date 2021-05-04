В Оброшиному сталась масштабна автотроща

У вівторок, 4 травня, в селі Оброшине, що неподалік Львова, сталась масштабне зіткнення. Внаслідок удару одне авто перекинулось і відлетіло на край дороги. Про це повідомляє Львівський портал.

Першим про аварію повідомив координатор «Варти 1» Ігор Зінкевич. За його даними зіткнення виникло орієнтовно о 15:00 год. у селі Оброшине на трасі Львів – Самбір – Ужгород.

Автомобіль Mazda 6 врізався у Vokswagen. Зіткнення було таким сильним, що останнє авто перекинулось і вилетіло на край дороги.

За попередніми даними, загиблих внаслідок ДТП немає, однак двоє людей отримали травми. На місце відразу прибули дві карети «швидкої». Також тут працюють рятувальники.

Наразі всі деталі автотрощі встановлюються.

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Фото: Ігор Зінкевич