На Великдень до церкви прийшли 743 тисячі українців

Правоохоронці відзвітували про те, що Великодня ніч відбулася спокійно і без порушень. Богослужіння відбулися у понад 12 тисячах храмів у всій Україні. Про це Львівському порталу повідомили у Нацполіції україни.

Загалом у заходах із нагоди Великодня взяли участь понад 743 тисячі громадян.

«Публічну безпеку і порядок забезпечували понад 30 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, курсантів відомчих закладів МВС та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що переважна більшість громадян дотримувалася карантинних обмежень. Утім до поліції надійшло 35 повідомлень про можливі порушення.

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Найбільше зафіксованих порушень, пов’язаних з недотриманням вірянами дистанції чи відсутністю захисних масок – 16, 8 – конфліктів під час проведення релігійних відправ, 5 – події, пов’язані зі священнослужителями, 4 – інші адміністративні правопорушення, 1 – хуліганство та інше.

Напередодні поліцейські Львівщини повідомляли, що на Великодні свята біля кожного храмів патрулюватимуть та стежитимуть за публічним порядком та дотриманням карантинних вимог.

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