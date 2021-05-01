Водій мікроавтобуса отримав вирок за смертельну ДТП біля Львова

Городоцький районний суд Львівської області призначив 4 роки позбавлення волі водієві мікроавтобуса Volkswagen, який спричинив смертельну ДТП на трасі Львів – Шегині. Внаслідок аварії загинули троє пасажирів автобуса, пише Zaxid.net.

Смертельна аварія трапилася 9 січня 2020 року. Як йдеться в матеріалах справи, 46-річний мешканець Івано-Франківської області на мікроавтобусі Volkswagen їхав по трасі Львів – Шегині у напрямку Шегинь. У Бартатові Городоцького району він виїхав на зустрічну смугу, де врізався у вантажівку Mercedes Bens Actros із причепом, якою керував 30-річний громадянин Туреччини

Унаслідок аварії загинули троє пасажирів мікроавтобуса Volkswagen віком 39, 47 та 31 рік. Водій автобуса в суді свою провину визнав, утім не зміг пояснити обставин і причин аварії. Він припустив, що він міг не впоратись із керуванням через ожеледицю на дорозі.

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Враховуючи обставини, 26 квітня суддя Городоцького районного суду Львівської області Наталія Яворська визнала 46-річного водія Volkswagen винним у вчиненні смертельної ДТП та призначила йому 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на три роки. Крім цього, він має виплатити одній з потерпілих 156 тис. грн моральної та матеріальної шкоди, а також заплатити 16,8 тис. грн судових витрат.

На цей вирок ще можна подати апеляцію впродовж 30 днів після його оголошення.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 9 січня 2020 року на трасі Львів – Шегині мікроавтобус врізався у вантажівку. Загинули троє людей.