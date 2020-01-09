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На трасі Львів – Шегині мікроавтобус врізався у вантажівку. Загинули троє людей

Наталя Дуляба

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Сьогодні вночі, 9 січня, на трасі Львів – Шегині у селі Бартатів Городоцького району сталась аварія, яка забрала життя трьох людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, ДТП сталась орієнтовно о 02:30 год. Водій мікроавтобуса «Фольксваген», 46-річний житель Івано-Франківщини, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного  руху, де зіткнувся зі сідловим тягачем «Мерседес» під керуванням 30-річного іноземця.

Внаслідок зіткнення на місці події загинули двоє пасажирів мікроавтобуса: 38-річний житель Івано-Франківської області та чоловік, особа якого наразі ще встановлюються.

Ще одного пасажира мікроавтобуса, 46-річного жителя Франківщини, доставили в лікарню, де він помер від отриманих травм.

Сам водій мікроавтобуса «Фольксваген» також отримав травми, його доправили в лікарню. Згодом його затримали поліцейські, тож невдовзі суд обере порушнику ПДР міру запобіжного заходу.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поки що всі обставини події встановлюються, проводиться досудове розслідування.

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