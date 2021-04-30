ОСТАННІ НОВИНИ

У селі біля Червонограда вщент згоріла сауна

Наталя Дуляба

|

У селі Велике, що відразу біля Червонограда, вщент згоріла дерев’яна сауна. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у четвер ввечері, 29 квітня, орієнтовно о 21:45 год. Займання виникло у дерев’яній сауні площею 35 м кв.

На місце події негайно приїхали рятувальники, які почали гасити полум’я, що повністю охопило будівлю. На ліквідацію пожежі сімом надзвичайникам знадобилось майже пів години.

Внаслідок події ніхто не постраждав, втім вогонь повністю знищив сауну.

Реклама партнерів

Наразі причини виникнення займання та всі інші обставини встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує
Діана ЧОРНА
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує

Вже у неділю, 2 травня, українці святкуватимуть Великодень. Традиційно, напередодні свята Воскресіння господнього кожна ...

Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?
Вероніка РОЙ
Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?

Про побудову крематорію у Львові говорять вже не перший рік. Хоча більшість львів’ян, посадовців та депутатів вважають й...

Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради
Юлія ОСИМ
Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради

Влада не для бідних. Яскравим підтвердженням цього явища став аналіз декларацій 84 обранців Львівської обласної ради. Зв...

Де провести травневі вихідні на Львівщині
Наталя ПІДГІРНА
Де провести травневі вихідні на Львівщині

Для вдалих вихідних потрібно небагато – вдала компанія, гарний настрій та правильний маршрут. Зважаючи на час пандемії і...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...