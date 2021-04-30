У селі біля Червонограда вщент згоріла сауна

У селі Велике, що відразу біля Червонограда, вщент згоріла дерев’яна сауна. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у четвер ввечері, 29 квітня, орієнтовно о 21:45 год. Займання виникло у дерев’яній сауні площею 35 м кв.

На місце події негайно приїхали рятувальники, які почали гасити полум’я, що повністю охопило будівлю. На ліквідацію пожежі сімом надзвичайникам знадобилось майже пів години.

Внаслідок події ніхто не постраждав, втім вогонь повністю знищив сауну.

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Наразі причини виникнення займання та всі інші обставини встановлюються.

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