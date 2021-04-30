Львів'ян закликають святкувати Великдень безпечно

Святкуючи Великдень, не варто забувати, що пандемія коронавірусу триває. Тому слід дотримуватися встановлених правил та обмежень. На цьому наголосив капелан Львівської міської ради отець Павло Дроздяк, передає пресслужба Львівської міської ради.

Він закликав у своїх молитвах згадати усіх медичних працівників, військовослужбовців та тих, хто сьогодні на передовій ціною свого здоров’я і життя захищає кожного з нас.

«Свято Воскресіння Ісуса Христа ми переживаємо у спільноті, і мусимо розуміти, що ми спільнота, яка йде за Христом, і яка називає себе християнами. І ми, християни, є тією Церквою. І дуже важливо як ми, як Церква, будемо святкувати це свято Воскресіння нашого Спасителя, в яке ми так віруємо. Дуже важливо, як ми, як християни, будемо поводитись, щоб не нашкодити ні собі, ні іншим, як ми зуміємо заховати оцю чемність один перед одним. Дуже важливо, щоб нам, християнам, які приходимо до святої Плащаниці, було достатньо невеличкого поклону головою перед Плащаницею, щоби побути з Христом, який віддав своє життя заради мене і який лежить у гробі, не доторкаючись, не цілуючи. Як важливо сьогодні пам’ятати про дотримання дистанції у храмі задля того, щоби пошанувати ту іншу особу, яка є переді мною», – зазначив у коментарі отець Павло Дроздяк, капелан Львівської міської ради.

Він додав, що освячення пасок відбувається на парафіяльних подвір’ях у суботу і триває упродовж усього дня, від ранку і до вечора, таким чином зменшуючи скупчення вірян, які приходять з великодніми кошиками. Якщо ж священники будуть бачити, що кількість вірян збільшується, то проситимуть розходитися на більші площі, поза межами церковних територій.

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У сам Великдень отець Дроздяк закликав молитися безпечно, і відзначив, що сила молитви однакова, коли віряни перебувають як у зрамі, так і на вулиці.

«Дуже важливо пам’ятати, що маємо молитися безпечно. І це моління може відбуватися на свіжому повітрі на церковному подвір’ї для того, щоби не скупчуватися у церкві, щоби дотримуватися цієї мінімальної дистанції один від одного. Святкуймо Великдень безпечно. Це святкування полягає не в тому, що я можу і роблю все, що хочу, а полягає у великій пошані один до одного, бо за кожного з нас Христос віддав своє життя, перетерпів страшні муки і страждання, і воскрес, даруючи всім нам життя вічне. Тому святкуймо так, щоб не вкоротити комусь цього дочасного життя на землі, вживаймо всіх заходів безпеки», – додав отець Павло Дроздяк.

Львівський портал писав, як Церква радить безпечно святити паску.

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