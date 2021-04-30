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Громади Львівщини подали 108 заявок на Конкурс проєктів регіонального розвитку

Юлія Осим

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На участь у Конкурсі проєктів регіонального розвитку Львівщини відібрано 102 заявки від територіальних громад. На реалізацію проєктів у межах комплексної програми закладено 50 млн грн. До 17 травня конкурсна комісія має оцінити подані проєкти та визначити ті, які отримають можливість подальшого проходження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

30 квітня Конкурсна рада з реалізації Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки затвердила рейтинги потенційних переможців Конкурсу проєктів регіонального розвитку 2021.

Зазначимо, що термін подачі заявок тривав місяць – з 26 березня до 26 квітня. А сума коштів, виділених з обласного бюджету на 2021 р. для реалізації проєктів, поданих на Конкурс,  складає 50 млн грн.

Відповідно до процедури проведення Конкурсу, у ЛОДА перевірили відповідність поданих заявок формальним ознакам (відповідність пріоритетам, умовам конкурсу, наявність повного пакету необхідних документів тощо). Так, з 73 громад Львівської області заявки на участь у Конкурсі подали 62. У результаті, всього подано 108 проєктів. З них 102 погоджено до подальшого розгляду (54 зареєстровано без зауважень, а 48 – відправлено на доопрацювання). 6 проєктів відхилено повністю.

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Наразі Конкурсна рада доручила експертам до 17 травня провести експертизу поданих проєктів. Для цього призначено 12 експертів, по 2 пріоритетних у кожній галузі. Тоді, у кінці травня планують визначити переможців, а до кінця червня – підготувати всю необхідну документацію, щоб на місцях органи місцевого самоврядування могли вчасно реалізувати проєкти.

Додамо, що проєкти регіонального розвитку реалізують за кошти обласного бюджету у межах Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки, що затверджена Львівською обласною радою. Вартість проєкту для участі у Конкурсі у 2021 р. складає 1,5 млн грн.

Нагадаємо, що на Львівщині також визначили потенційних переможців у конкурсі мікропроєктів.

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