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Додаток «Дія» не працює через технічний збій

Андрій Котенський

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Сьогодні, 30 квітня, через технічний збій не працює додаток «Дія». Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації на своєму каналі у Telegram.

«Сьогодні вранці стався технічний збій хостинг-провайдера DeNovo на платформі G-Cloud. Програмний збій стався в технологічному стеку віртуалізації. Через це зараз можуть бути технічні проблеми у роботі «Дії». Наразі продовжуються аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Спеціалісти компанії мобілізували ресурси для усунення першопричини проблеми та обіцяють, що невдовзі громадяни знову зможуть скористатися «Дією».

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«За останній час вдалося відновити доступність управляючого компонента NSX Manager и тривають роботи по відновленню функціональності контролерів NSX. Сподіваємося, відновити роботу провайдера вдасться протягом двох годин», – йдеться у повідомленні.

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