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Четверо львів’ян отруїлись чадним газом

Наталя Дуляба

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У будинку в центрі Львова четверо людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих – двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Випадок стався у п’ятницю вночі, 30 квітня, у житловому будинку на вул. Джерельній, 1, що відразу біля Краківського ринку. Тут чадним газом отруїлися четверо людей, в тому числі діти віком 10 та 11 років.

Усіх постраждалих забрали в лікарю у стані середньої важкості.

Наразі відомо, що квартира обладнана газовим котлом. Аварійна бригада «Львівгазу» вже призупинила подачу газу. Всі обставини події встановлюються.

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Зазначимо, щороку жертвами чадного газу у Львові та області стає щонайменше сотня людей. Так, у 2020-му у Львові отруїлись 104 людини, четверо із них загинули. А лише за перший місяць 2021-го жертв тихого вбивці було аж 44, в тому числі 17 дітей.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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