За вистріл у голову охоронцю Різдвяного ярмарку львів’янин відбувся умовним терміном

Галицький районний суд Львова визнав винним у хуліганстві 45-річного львів’янина, що вистрілив у голову охоронцю Різдвяного ярмарку. Однак його звільнили від тюремного терміну, встановивши умовне покарання, пише Zaxid.net.

Як вказано у вироку суду, ввечері 11 січня 2021 року між другом 45-річного львів’янина та охоронцем Різдвяного ярмарку на проспекті Свободи виник конфлікт, почалась шарпанина. Як розповів обвинувачений у суді, побачивши це, він один раз вистрілив у повітря, а потім кілька разів у сторону охоронця.

Чоловік стверджує, що не мав наміру завдати травм охоронцю, бо це «іграшковий пістолет», хотів лише його налякати, щоб припинити конфлікт. Йдеться про револьвер Флобера.

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Після цього 33-річного охоронця госпіталізували у лікарню, хірургм протягом годити діставали кулю з голови чоловіка. Медики також повідомляли, що, на щастя, вона зачепила лише м’які тканини та не пробила череп.

Обвинувачений уклав угоду про визнання вини з прокурором, а також відшкодував завдану шкоду охоронцеві ярмарку.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ірина Волоско визнала 44-річного львів’янина винним у хуліганстві. Йому призначили чотири роки тюрми, однак звільнили від відбування цього покарання, встановивши два роки іспитового терміну.

Раніше Львівський портал повідомляв, що відвідувач Різдвяного ярмарку у Львові підстрелив охоронця.

Фото револьвера умовне

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