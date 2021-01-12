ОСТАННІ НОВИНИ

На Різдвяному ярмарку у Львові відвідувач підстрелив охоронця

Юлія Осим

|

Увечері 11 січня на «Різдвяному ярмарку» у Львові сталася стрілянина. Місцевий мешканець, у якого виник конфлікт з охоронцем, вистрелив з револьвера в останнього та спричинив йому тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Поліції Львівської області.

 

Прибувши на місце події, поліцейські затримали 45-річного чоловіка, причетного до скоєння злочину. Також встановлено особу потерпілого – ним виявився 33-річний мешканець Мостиського району, який є співробітником служби охорони ярмарку.

Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Реклама партнерів

 

Також правоохоронці вилучили зброю, з якої було здійснено постріл, та скерували її на експертне дослідження. Триває досудове розслідування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...