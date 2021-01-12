На Різдвяному ярмарку у Львові відвідувач підстрелив охоронця

Увечері 11 січня на «Різдвяному ярмарку» у Львові сталася стрілянина. Місцевий мешканець, у якого виник конфлікт з охоронцем, вистрелив з револьвера в останнього та спричинив йому тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Поліції Львівської області.

Прибувши на місце події, поліцейські затримали 45-річного чоловіка, причетного до скоєння злочину. Також встановлено особу потерпілого – ним виявився 33-річний мешканець Мостиського району, який є співробітником служби охорони ярмарку.

Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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Також правоохоронці вилучили зброю, з якої було здійснено постріл, та скерували її на експертне дослідження. Триває досудове розслідування.

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