SkyUp відкрила рейси зі Львова до Батумі

У четвер, 29 квітня, авіакомпанія SkyUp відкрила новий регулярний рейс Батумі-Львів від авіакомпанії SkyUp. Про це інформує Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького.

Наразі рейси виконуватимуться щочетверга. А з 29 травня частота збільшиться до 4 рейсів у тиждень. Тож полетіти до Батумі можна буде щовівторка, щочетверга, щосуботи і щонеділі.

Крім цього вже 1 травня SkyUp відкриває новий рейс до столиці Грузії – Тбілісі. Рейси виконуватимуться щосуботи, а з червня до них будуть додані вильоти по середах.

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Нагадаємо, у березні авіакомпанія SkyUp запустила продаж квитків на дев’ять нових напрямків зі Львова.

Також аеропорт «Львів» вже перейшов на літній розклад виконання рейсів. Згідно з оновленим розкладом, маршрутна мережа польотів зі Львова буде суттєво розширена і цього року може охопити 62 міста. Про те, куди можна полетіти зі Львова літнього сезону. читайте за посиланням.

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Фото: аеропорт «Львів»