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Швейцарська компанія хоче збудувати ще один завод на Львівщині

Наталя Дуляба

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Компанія зі Швейцарії хоче розширити свої виробничі потужності на Львівщині і збудувати новий завод із виробництва меблевих плит і панелей, підлогового покриття. Інвестор готовий вкласти в об’єкт чверть мільйона євро. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

ТзОВ «Свісс Кроно», компанія, шо входить до швейцарської групи Swiss Krono Group, планує збудувати на території області завод із виробництва меблевих плит, ОСБ-плит, підлогового покриття й інтер’єрних матеріалів.

В Україні компанія вже відкрила три заводи, один із них знаходиться у Кам’янці-Бузькій. І тепер ТзОВ «Свісс Кроно» хоче розширити свої потужності саме на Львівщині.

Під час зустрічі у Львівській ОДА представники ТзОВ «Свісс Кроно» розповіли, що готові інвестувати 250 млн євро у новий завод. Втім де саме його хочуть будувати, поки не уточнюють.

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Наразі відомо, що підприємці вже звернулися до місцевої влади щодо виділення земельної ділянки поруч із уже діючим заводом.

За словами керівника ТзОВ «Свісс Кроно» Анджея Зайонса, при успішному проходженні всіх процедур новий завод на Львівщині може запрацювати у 2023-2024 роках.

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