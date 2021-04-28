У Краківці знайшли контрабандний Rolex за 12 тисяч євро

27 квітня через пункт пропуску «Краківець-Корчова» 34-річний чоловік намагався незаконно ввести в Україну годинник Rolex вартістю майже 400 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

34-річний мешканець Чернівецької області приїхав з Польщі на мікроавтобусі. У декларації він вказав, що перевозить особисті речі. Однак під час огляду салону авто серед них працівники митниці виявили годинник «Rolex» в заводській упаковці.

Вартість годинника, згідно Tax free майже12 тисяч євро. У поясненні чоловік вказав, що годинник його попросили перевезти через кордон знайомі і він не знав, що його потрібно декларувати.

Реклама партнерів

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Незадекларований товар вилучили, а справу скерують до суду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Галицька митниця