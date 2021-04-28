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У Краківці знайшли контрабандний Rolex за 12 тисяч євро

Ольга Денисяка

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27 квітня через пункт пропуску «Краківець-Корчова» 34-річний чоловік намагався незаконно ввести в Україну годинник Rolex вартістю майже 400 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

34-річний мешканець Чернівецької області приїхав з Польщі на мікроавтобусі. У декларації він вказав, що перевозить особисті речі. Однак під час огляду салону авто серед них працівники митниці виявили годинник «Rolex» в заводській упаковці.

Вартість годинника, згідно Tax free майже12 тисяч євро. У поясненні чоловік вказав, що годинник його попросили перевезти через кордон знайомі і він не знав, що його потрібно декларувати.

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За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Незадекларований товар вилучили, а справу скерують до суду.

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Фото: Галицька митниця 

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