Російські окупанти 11 разів порушили режим тиші. Є загиблий та поранені

Впродовж минулої доби, 27 квітня, російсько-окупаційні війська здійснили 11 атак по позиціях України. Один український захисник загинув, а ще четверо були поранені. Про це Львівському порталу повідомили у штабі ООС.

За даними відомства, поблизу населеного пункту Водяне ворожі війська гатили по позиціям наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів. А поблизу селища Опитне – використали протитанковий ракетний комплекс.

Ворожі війська тричі обстріляли позиції наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу села Майорськ.

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Неподалік міста Талівка під час обстрілу ворог використав станкові протитанкові гранатомети, а біля селища Луганське – автоматичні станкові гранатомети.

У районі Кам’янки та Павлополя збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь по позиціях наших військових вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Також біля Широкіного російські військові обстріляли позиції наших захисників зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу одна особа отримала поранення. Військовослужбовцю відразу надали медичну допомогу та доправили до шпиталю. На разі, стан його здоров’я – задовільний.

Окрім того вчора у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування.

Трьох поранених військовослужбовців доправили до лікарні. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

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