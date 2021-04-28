Через пожежу із триповерхівки на Погулянці евакуйовували мешканців

Через пожежу, яка спалахнула у підвалі житлового будинку на вул. Олени Теліги, рятувальники евакуйовували мешканців. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у вівторок, 27 квітня, на вул. Олени Теліги, що на Погулянці. Тут у підвалі триповерхового житлового будинку спалахнула пожежа.

На місце події негайно прибули вогнеборці, які почали гасити пожежу та евакуйовувати людей. Мешканців із верхніх поверхів визволяли з квартир за допомогою спеціальної драбини.

Ліквідувати пожежу вдалося через пів години – о 17:44 год. силами 18 рятувальників. Постраждалих немає, втім вогонь встиг знищити у підвалі частину речей домашнього вжитку.

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Причини виникнення займання наразі встановлюються.

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