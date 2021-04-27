Вбив співмешканку під час пиятики: у Львові судитимуть 38-річного чоловіка

У Львові до суду скерували обвинувальний акт щодо 38-річного чоловіка, який під час розпивання алкогольних напоїв жорстоко вбив співмешканку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратурі Львівщини.

Інцидент трапився цьогоріч 17 лютого у квартирі на проспекті Свободи у Львові. Того дня близько 20 год. у львів’янина виник раптовий конфлікт із співмешканкою, який переріс у бійку. 38-річний чоловік повалив жінку на підлогу, наніс численні удари руками та ногами по голові, тулубу та кінцівках.

Постраждала отримала закриту черепно-мозкову травму. Наступного дня вона померла у квартирі.

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38-річного львів’янина обвинувачують у нанесені тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть жінку. До суду вже скерували обвинувальний акт щодо підозрюваного.

У разі доведення вини чоловіка йому загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

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Фото: прокуратура